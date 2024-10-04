Магуайр о 3:3 с «Порту»: «Если «МЮ» хочет преуспеть в этом сезоне, нельзя позволять себе пропускать два гола так быстро. Было много свободных зон, и нас за это наказали»
Харри Магуайр указал на ошибку «МЮ» после ничьей с «Порту» (3:3).
«Мы обсудили, что можем сделать лучше. Нам нужно было играть более надежно и уверенно, когда мы повели 2:0, было слишком много свободных зон, и они нас за это наказали. Мы хорошо играли с мячом, но плохо без него.
Если мы хотим добиться успеха в этом сезоне, мы не можем позволять себе пропускать два гола так быстро, как это произошло», – сказал защитник «МЮ» в интервью TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
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