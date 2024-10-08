Мерфи об Эмери в «МЮ»: «Был бы шокирован, если бы он поддался соблазну. В «Вилле» его обожают и поддерживают, в «Манчестер» своих людей не привести»

Дэнни Мерфи порассуждал об Унаи Эмери как возможном тренере «МЮ».

52-летний специалист сейчас возглавляет «Астон Виллу ». Клуб стартовал с двух побед в Лиге чемпионов (в том числе над «Баварией») и идет на текущем 5-м месте в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед » под руководством Эрика тен Хага занимает 14-е место в АПЛ с 8 очками в 7 играх.

«Если тен Хага уволят, будет ли у Эмери соблазн заменить его? Я был бы ошеломлен, если бы он решился, особенно если он ощущает, что там у него будет меньше влияния, чем сейчас.

Руководство «Виллы» могло бы сейчас забеспокоиться. Но преданность Эмери своему делу такова, что я был бы шокирован, если бы он поддался этому соблазну. Его обожают фанаты «Виллы», игроки ради него будут бежать сквозь стены.

Также важно, что его поддерживают владельцы. У команды высокий потолок, ожидания от «Виллы» растут, это хорошее место. А в «Манчестер Юнайтед» подбором персонала занимаются другие люди, своих людей ему туда не привести», – сказал экс-игрок «Фулхэма» и сборной Англии.

В «Астон Вилле» Эмери привлек на ключевые посты своих ставленников. Рамон Родригес Мончи стал спортивным директором, а Дамиан Видагани – директором по футбольным операциями.