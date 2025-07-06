Месси первым после Анри набрал 2+1 в 3 матчах МЛС подряд
Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче МЛС с «Монреаль Импэкт» (4:1).
Форвард «Интер Майами» стал 4-м в истории лиги футболистом, забившим не менее двух голов и отдавшим не менее одной результативной передачи в трех играх подряд.
Последний раз это удалось Тьерри Анри – с марта по апрель 2012 года. Ранее это сделали Диего Серна (в 2001-м) и Анте Разов (1999).
Всего в 14 матчах сезона МЛС на счету Месси 12 голов и 6 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MLS Communications
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