Семин про данные ВЦИОМ о 77% равнодушных к футболу россиян: «Популярность футбола в России никогда не упадет! Целевой аудиторией опроса были обыватели, результаты вырваны из контекста»

Юрий Семин не согласился с данными ВЦИОМ о низкой популярности футбола в России.

Согласно опросу , доля равнодушных к футболу россиян выросла до 77%. В 2005 году показатель составлял 43%, в 2009-м – 45%, в 2022-м – 63%.

Доля постоянных болельщиков с 2005 года сократилась почти в пять раз (с 19% до 4 в 2024 году), периодических – в два раза (2005 год – 34%, 2024 год – 18%).

«Не склонен думать, что результаты этого опроса объективны, считаю их вырванными из общего контекста. Популярность футбола в России никогда не упадет! Люди любят эту игру, футбол развивается и всегда будет развиваться у нас в стране, и обязательно придут большие успехи.

На точно такой же вопрос всего шесть лет назад прозвучал бы прямо противоположный ответ. Просто тогда в России прошел домашний чемпионат мира, на котором к тому же наша сборная вышла в четвертьфинал, и о футболе постоянно говорили везде, в том числе на федеральных телеканалах.

Теперь на них преобладает совсем другая тематика, футбола, как и вообще спорта, там давно уже нет. Национальная команда, как и клубы, по известным причинам уже третий год не участвует в международных соревнованиях. Поэтому неудивительно, что обыватели, которые, по всей вероятности, и являлись целевой аудиторией этого опроса, высказались о непопулярности футбола в России.

На самом же деле посмотрите, сколько народу ходит на матчи РПЛ в Санкт-Петербурге, где средняя посещаемость в этом сезоне - почти 35 тысяч, одна из самых высоких в истории, в Краснодаре, где один из лучших, если не лучший в стране стадион постоянно переполнен.

В мое родное Черкизово на субботнее дерби «Локомотив» – «Спартак», как в лучшие времена, пришло более 20 тысяч зрителей. И это при том, что встречи чемпионата России игнорируют многие активные болельщики, которые не согласились с введением Fan ID», – считает бывший тренер «Локомотива» и сборной России.