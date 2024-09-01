Булатов о Соболеве: «Пригодился бы «Спартаку». У них сейчас один нападающий – Угальде, равноценной замены нет»

Виктор Булатов высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

– Уход Соболева – плюс или минус для «Спартака»?

– Такой забивной футболист все равно нужен. В последнее время он был силен в подыгрыше, но я не знаю, какая химия была внутри команды.

Сейчас у «Спартака», по сути, один нападающий – . Равноценной замены ему пока нет. Конечно, Соболев пригодился бы « », – сказал бывший полузащитник «Спартака».