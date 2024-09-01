Булатов о Соболеве: «Пригодился бы «Спартаку». У них сейчас один нападающий – Угальде, равноценной замены нет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Виктор Булатов Александр Соболев Манфред Угальде Футбол

Виктор Булатов высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Уход Соболева – плюс или минус для «Спартака»?

– Такой забивной футболист все равно нужен. В последнее время он был силен в подыгрыше, но я не знаю, какая химия была внутри команды.

Сейчас у «Спартака», по сути, один нападающий – Угальде. Равноценной замены ему пока нет. Конечно, Соболев пригодился бы «Спартаку», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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9 комментариев
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Ответ Ростов-на-Дону
К Дзюбе надо было на поклон идти.
Дзюба бы протянул руку помощи
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Бред. Николсон и Жозе на бумаге как минимум не хуже Соболева смотрятся. А учитывая их более адекватный характер, в отличие от истерички, так и вовсе. буквально-таки бриллианты.
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Ответ Sportswear
Николсон где, просто интересно?
С Рубином выходил.
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К Дзюбе надо было на поклон идти.
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Спартак любит поугорать, поэтому Угальде самый подходящий вариант для этого
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Николсон где, просто интересно?
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Ответ Сергей Зезин
Дзюба бы протянул руку помощи
Да.
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Ответ Сергей Зезин
Дзюба бы протянул руку помощи
Трясущуюся руку помощи!
( sic!)
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Ответ ivannumber1
Бред. Николсон и Жозе на бумаге как минимум не хуже Соболева смотрятся. А учитывая их более адекватный характер, в отличие от истерички, так и вовсе. буквально-таки бриллианты.
ну посмотришь на эти бриллианты во время первого спада)
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-1
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