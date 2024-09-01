Булатов о Соболеве: «Пригодился бы «Спартаку». У них сейчас один нападающий – Угальде, равноценной замены нет»
Виктор Булатов высказался о переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
– Уход Соболева – плюс или минус для «Спартака»?
– Такой забивной футболист все равно нужен. В последнее время он был силен в подыгрыше, но я не знаю, какая химия была внутри команды.
Сейчас у «Спартака», по сути, один нападающий – Угальде. Равноценной замены ему пока нет. Конечно, Соболев пригодился бы «Спартаку», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
( sic!)