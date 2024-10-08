«Торино» может рассмотреть подписание Балотелли в связи с травмой Сапаты. Марио хочет вернуться в Серию А (Tuttosport)
«Торино» может рассмотреть подписание Марио Балотелли в связи с травмой Сапаты.
34-летний форвард является свободным агентом и хочет вернуться в Серию А, где не выступал с сезона-2019/20.
В прошлом сезоне Балотелли играл за «Адану» в чемпионате Турции – 16 игр и 8 (7+1) очков по системе «гол+пас».
33-летний колумбийский форвард «Торино» Дуван Сапата получил травму крестообразной связки колена и мениска в матче с «Интером». Срок его восстановления составит как минимум 7 месяцев.
Как сообщает Tuttosport, команда Паоло Ваноли может рассмотреть и другие кандидатуры для укрепления линии атаки.
Без клубов сейчас находятся Айзек Саксесс (в прошлом сезоне играл за «Удинезе»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Мариано Диас («Севилья») и Кевин Гамейро («Страсбур»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Tuttosport
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