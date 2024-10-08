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«Торино» может рассмотреть подписание Балотелли в связи с травмой Сапаты. Марио хочет вернуться в Серию А (Tuttosport)

«Торино» может рассмотреть подписание Марио Балотелли в связи с травмой Сапаты.

34-летний форвард является свободным агентом и хочет вернуться в Серию А, где не выступал с сезона-2019/20.

В прошлом сезоне Балотелли играл за «Адану» в чемпионате Турции – 16 игр и 8 (7+1) очков по системе «гол+пас». 

33-летний колумбийский форвард «Торино» Дуван Сапата получил травму крестообразной связки колена и мениска в матче с «Интером». Срок его восстановления составит как минимум 7 месяцев. 

Как сообщает Tuttosport, команда Паоло Ваноли может рассмотреть и другие кандидатуры для укрепления линии атаки. 

Без клубов сейчас находятся Айзек Саксесс (в прошлом сезоне играл за «Удинезе»), Эрик-Максим Шупо-Мотинг («Бавария»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Мариано Диас («Севилья») и Кевин Гамейро («Страсбур»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Tuttosport
logoТорино
logoсерия А Италия
logoтравмы
возможные трансферы
logoЭрик-Максим Шупо-Мотинг
logoМарио Балотелли
logoКевин Гамейро
logoВиссам Бен-Йеддер
logoДуван Сапата
logoАйзек Саксесс
logoМариано Диас
logoПаоло Ваноли
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