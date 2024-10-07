Сапата повредил крестообразную связку колена и мениск. Форвард «Торино» травмировался в матче с «Интером» – его уносили с поля на носилках

Дуван Сапата порвал крестообразные связки в матче с «Интером».

Нападающий «Торино » получил травму в концовке игры 7-го тура Серии А (2:3). Сапата не смог самостоятельно покинуть поле – его унесли на носилках.

Пресс-служба «Торино» сообщила, что у Сапаты диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также медиального и латерального мениска. Сроки восстановления колумбийца не уточняются.

В нынешнем сезоне Сапата провел в составе «Торино» 7 матчей в Серии А, отметившись 3 голами. Его подробная статистика доступна здесь .