Андреев про «кто сидел на ВАРе, на #####»: «Выдохнув, понимаешь, что та реакция не совсем нормальная, недопустимая. Это переживания на работе, которой я отдавался на 100%»

Дмитрий Андреев признал не вполне нормальной острую реакцию на судейство.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ спортивный директор «Оренбурга» в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым . В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей. В результате менеджер был отстранен от футбола на три года, два из них – условно.

– Когда выдыхаешь, понимаешь, что та реакция не совсем нормальная. Я понимаю, почему она произошла, я понимаю, что это недопустимо.

Понимаю, что если вдруг когда-то ты вернешься… Как бы ситуация ни разворачивалась, со знаком плюс или минус, абсолютно никакой реакции, абсолютно никаких комментариев. Не надо все так близко к сердцу воспринимать.

– После матча с «Ростовом» многие не поняли, почему вы так отреагировали.

– Я сейчас все сказал. Для меня это переживания на работе, которой я отдавался на сто процентов, но есть определенные вещи, о которых мы не будем разговаривать.

Я для себя эту историю закрыл. Понимаю, что если когда-то вернусь, то уже знаю, как себя вести в определенных ситуациях. И как в целом выстраивать работу, ее тоже надо подкорректировать.

– Спустя два месяца пересмотрели ли вы взгляды на судейство Безбородова в той игре?

– Одна из тех вещей, которые мне удалось проработать, – я судейство ни в каком виде не комментирую, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга».

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