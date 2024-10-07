Экс-директор «Оренбурга» Андреев про уход Веры: «После несостоявшегося перехода в «Локо» они с агентом начали: хочу – играю, не хочу – не играю, c «Зенитом» играю, с другими – нет. Ненормальная реакция»

Дмитрий Андреев назвал причину ухода Лукаса Веры в «Химки».

– У «Оренбурга» одна победа за 15 матчей. Почему так получилось?

– Нет какой-то одной причины, совокупность факторов. Произошли очень большие количественные изменения, команда очень сильно омолодилась. Сейчас у «Локомотива» средний возраст 23 года, дальше идем мы – 23,5. Плюс очень подкосила травма Флорентина, он был системообразующим игроком для нас.

– Вера перестал попадать в старт при Деограсии. Теперь в «Оренбурге» нет ни одного, ни другого.

– Здоровая история – у Воробьева . За ним приходили каждое трансферное окно: давали деньги – естественно, в разы больше, чем он получал у нас. Это были не совсем те клубы, но финансово он мог выиграть. Мы все время садились и обсуждали, у него абсолютно адекватный агент.

Совместно удавалось договориться: «Димарик, работаешь, забиваешь. Как только будет какой-то заход из хорошей команды, то сразу стартанешь». Мы его убедили, пацан перетерпел, отработал и стартанул в хороший клуб.

Агент Веры занял другую позицию: «Мы играть тогда вообще не будем». И начали: хочу – играю, не хочу – не играю. С «Зенитом» играю, с другими не выходит.

– Это было после несостоявшегося перехода в «Локомотив»?

– Да.

Это ненормальная реакция. Ты провел классный сезон, на тебя обратили внимание. Да, тут три стороны: ты, «Локомотив» и «Оренбург», и когда сойдется пазл, тогда ты перейдешь. Его правильная реакция, в моем понимании, – делать то, что он делает хорошо, а не занимать такую позицию.

Вера – очень сильный футболист, но у него есть определенные ментальные проблемы, которые ему мешают. Были игры во второй части, когда он феерил, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга».