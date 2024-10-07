  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-директор «Оренбурга» Андреев про уход Веры: «После несостоявшегося перехода в «Локо» они с агентом начали: хочу – играю, не хочу – не играю, c «Зенитом» играю, с другими – нет. Ненормальная реакция»
3

Экс-директор «Оренбурга» Андреев про уход Веры: «После несостоявшегося перехода в «Локо» они с агентом начали: хочу – играю, не хочу – не играю, c «Зенитом» играю, с другими – нет. Ненормальная реакция»

Дмитрий Андреев назвал причину ухода Лукаса Веры в «Химки».

– У «Оренбурга» одна победа за 15 матчей. Почему так получилось?

– Нет какой-то одной причины, совокупность факторов. Произошли очень большие количественные изменения, команда очень сильно омолодилась. Сейчас у «Локомотива» средний возраст 23 года, дальше идем мы – 23,5. Плюс очень подкосила травма Флорентина, он был системообразующим игроком для нас.

– Вера перестал попадать в старт при Деограсии. Теперь в «Оренбурге» нет ни одного, ни другого.

– Здоровая история – у Воробьева. За ним приходили каждое трансферное окно: давали деньги – естественно, в разы больше, чем он получал у нас. Это были не совсем те клубы, но финансово он мог выиграть. Мы все время садились и обсуждали, у него абсолютно адекватный агент.

Совместно удавалось договориться: «Димарик, работаешь, забиваешь. Как только будет какой-то заход из хорошей команды, то сразу стартанешь». Мы его убедили, пацан перетерпел, отработал и стартанул в хороший клуб.

Агент Веры занял другую позицию: «Мы играть тогда вообще не будем». И начали: хочу – играю, не хочу – не играю. С «Зенитом» играю, с другими не выходит.

– Это было после несостоявшегося перехода в «Локомотив»?

– Да.

Это ненормальная реакция. Ты провел классный сезон, на тебя обратили внимание. Да, тут три стороны: ты, «Локомотив» и «Оренбург», и когда сойдется пазл, тогда ты перейдешь. Его правильная реакция, в моем понимании, – делать то, что он делает хорошо, а не занимать такую позицию.

Вера – очень сильный футболист, но у него есть определенные ментальные проблемы, которые ему мешают. Были игры во второй части, когда он феерил, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoДмитрий Андреев
агенты
logoДмитрий Воробьев
logoЛукас Вера I
Это футбол, брат!
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреев про «Оренбург»: «Не все принимали идеи Деограсии. Команда не строилась под Давида, мы брали игроков под Личку. Марцел ушел – и у нас проблема»
2сегодня, 18:59
Андреев про «кто сидел на ВАРе, на #####»: «Выдохнув, понимаешь, что та реакция не совсем нормальная, недопустимая. Это переживания на работе, которой я отдавался на 100%»
3сегодня, 17:39
Экс-директор «Оренбурга» Андреев про отстранение за слова о судьях: «Господи, спасибо, что дал мне паузу. У нас президент в коме 6 месяцев не просто так пролежал, юрист в 38 лет выпал с рассеянным склерозом»
2сегодня, 16:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Тен Хаг – фантастический тренер, он везде брал трофеи. Он переживает трудный период, но хочется, чтобы он смог все изменить». Руни об Эрике
1018 минут назад
«Думает, что он Джеки Чан, игнорируй его». За расизм в отношении форварда «Вулвс» Хвана на 10 матчей дисквалифицирован игрок «Комо» Курто
1139 минут назад
Маскотов в футболе очень много, но некоторые стали культовыми. Например, кенгуру из Праги или акула из Новороссийска
152 минуты назадСпецпроект
Миранчук впервые попал в сборную игрового дня в МЛС. У хавбека «Атланты» 1+1 в матче с «Нью-Йорк Ред Буллс»
1354 минуты назад
«Реал» не подпишет замену Карвахалю в январе. Клуб доверяет Васкесу (Хосе Луис Санчес)
24сегодня, 19:34
Месси, Суарес, Бернардески, Пуч, Лобжанидзе и Бюрки претендуют на приз MVP чемпионата МЛС
24сегодня, 19:28
Конате приехал в сборную Франции в балаклаве, закрывающей все лицо: «Не знаете, кто я? Попробуйте угадать!»
25сегодня, 19:13Фото
Скоулз об «МЮ»: «У тен Хага заканчиваются оправдания. Их новички – это не те игроки, за которых надо бороться с «Арсеналом», «Сити», «Барсой» или «Реалом»
30сегодня, 18:52
«Ман Сити» интересуется Субименди и может сделать предложение в январе. Отступные хавбека «Сосьедада» – 60 млн евро (Relevo)
28сегодня, 18:36
«Боруссия» о конфликте на Ближнем Востоке: «ХАМАС принесло смерть и страдания в Израиль и спровоцировало войну, которая бушует по сей день. Скорбим о жертвах и думаем о заложниках»
98сегодня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Сунесс о Палмере: «Не удивлюсь, если «Реал» предложит 150 млн фунтов за него. В Коуле нет ничего, что могло бы не нравиться»
2 минуты назад
Майну не сыграет за Англию из-за проблем со здоровьем, Конса и Гиббс-Уайт тоже пропустят октябрьские матчи. Кейн здоров
17 минут назад
Ширер о Сака: «Феноменальный футболист. Его бьют каждую неделю, но он возвращается снова и снова»
731 минуту назад
«Делай ретвит, если твой клуб выше «МЮ» в таблице». «Аугсбург» высмеял команду тен Хага, идущую 14-й в АПЛ, через полгода после шутки про ее результативность
1256 минут назад
Макелеле покинул «Астерас» после 3 матчей на посту тренера: «Не могу смириться с тем, что люди вмешиваются и указывают мне, что я могу или не могу делать»
4сегодня, 19:49
«Барселона» запускает продажу 45 000 абонементов на «Камп Ноу» на вторую часть сезона. Вместимость стадиона пока составит 62 000 зрителей
4сегодня, 19:43
«В городе появился еще один Давид». «Фиорентина» отфотошопила статую работы Микеланджело после двух отраженных Де Хеа пенальти
4сегодня, 19:15Фото
Андреев про «Оренбург»: «Не все принимали идеи Деограсии. Команда не строилась под Давида, мы брали игроков под Личку. Марцел ушел – и у нас проблема»
2сегодня, 18:59
У фаната «Валенсии» и его жены в Сингапуре забрали паспорта и запретили покидать отель. Болельщик наклеил на дверь дома владельца клуба Лима стикер с призывом уйти
11сегодня, 18:49Фото
Первая лига. «Ротор» победил «Сокол»
21сегодня, 18:39