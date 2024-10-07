Андреев про «Оренбург»: «Не все принимали идеи Деограсии. Команда не строилась под Давида, мы брали игроков под Личку. Марцел ушел – и у нас проблема»

Дмитрий Андреев объяснил увольнение Давида Деограсии.

– Почему «Оренбург» расстался с Деограсией?

– Не все принимали его идеи. По мне, Личка и Деограсия по качеству работы и футбольным идеям классные специалисты. Но у Марцела был большой плюс: он работал с каждым индивидуально. Давид относился к этому так: «Они профессионалы, поэтому должны делать все на автомате». К сожалению, нет.

В сезоне при Личке Флорентин страдал ерундой на предыгровой тренировке в Воронеже. Мы там вообще курим: не вылетаем, задача выполнена.

Личка выгнал Флорентина с тренировки, тот сразу рюкзак собрал и поехал в Аргентину. Я ему говорю: «Так ты не можешь пацанов кинуть».

Прилетаем в Оренбург, в 11 вечера собрание: монитор, какие-то видео будоражащие. И в конце Марцел говорит Флорентину: «Ты можешь меня не любить, ты можешь это, а я тебя люблю как человека и как футболиста». Такой подход у нас, к сожалению, в маленьких клубах, где нужно много пахать, необходим.

– В чем заключались главные идеи Деограсии?

– Ты же Евро смотрел (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’)? Кто победил?

– Испания.

– Ну, вот примерно, плюс-минус. Не как сборная Испании, но основные принципы испанского футбола.

Вопрос в том, что идею, которая есть в голове, нужно еще и на поле воплотить. И тут есть ряд факторов: как, что. Это не все так легко.

Мы старались играть в контроль, но это не контроль ради контроля. Когда ситуация готова, можно и вертикально сыграть.

– На мой взгляд, все сильные стороны команды остались от Лички.

– Это наша и сильная сторона, и наша проблема. Ты же понимаешь, что Мансилья лучше играет на пространстве, а короткие и средние передачи не его сильная сторона. Эта команда не строилась под Деограсию, это наша проблема. Мы брали игроков под Марцела, мы получили эффект. Марцел ушел – и у нас теперь проблема, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга ».