Бурручага – лучший аргентинский полузащитник по версии FourFourTwo. Маскерано – 2-й, Симеоне – 4-й, Аймар – 7-й, Верон – 10-й
Хорхе Бурручага признан лучшим полузащитником в истории Аргентины.
Поигравший за «Индепендьенте», «Нант» и «Валансьен» футболист занял первое место в рейтинге FourFourTwo. Всего в списке 33 хавбека.
В первую половину попали:
1. Хорхе Бурручага.
2. Хавьер Маскерано.
3. Освальдо Ардилес.
4. Диего Симеоне.
5. Фернандо Редондо.
6. Ариэль Ортега.
7. Пабло Аймар.
8. Алексис Мак Аллистер.
9. Америко Гальего.
10. Хуан Себастьян Верон.
11. Эвер Банега.
12. Родриго Де Поль.
13. Серхио Батиста.
14. Рикардо Бочини.
15. Эстебан Камбьяссо.
16. Марсело Гальярдо.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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