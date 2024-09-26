Гол рукой Марадоны – 3-й среди худших решений судей в истории по версии FourFourTwo, рука Анри – 4-я, Эвребе – 6-й, гол Англии в финале ЧМ-1966 – 21-й

Гол рукой Диего Марадоны вошел в топ-3 худших решений судей в истории.

FourFourTwo составил рейтинг худших решений арбитров в истории. Список из 25 мест возглавил английский судья Грэм Полл , показавший три желтые карточки футболисту сборной Хорватии Йосипу Шимуничу в матче группового этапа ЧМ-2006 с Австралией (2:2).

Топ-10 худших решений судей:

1. Три желтые карточки хорвату Йосипу Шимуничу от Грэма Полла в игре ЧМ-2006 между сборными Хорватии и Австралии

2. Замбийский арбитр Дженни Сиказве дал финальный свисток сперва на 85-й, а потом на 90-й минуте в матче Кубка Африки между сборными Туниса и Мали

3. Тунисский судья Али Бин Нассер засчитал гол рукой Диего Марадоны в матче 1/4 финала ЧМ-1986 между сборными Аргентины и Англии

4. Мартин Ханссон засчитал гол сборной Франции после паса рукой Тьерри Анри в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 против Ирландии.

5. Чарльз Корвер, не удаливший вратаря сборной ФРГ Харальда Шумахера, врезавшегося в прыжке шипами в игрока Франции Патрика Баттистона в матче ЧМ-1982

6. Судейство Тома-Хеннинга Эвребе в матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «Челси » и «Барселоной»

7. Арбитр из полупрофессиональной лиги Бразилии засчитал гол болбоя в матче «Сантакрузенсе» и «Атлетико Сорокаба».

8. Турецкий судья засчитал свой гол в ворота «Бешикташа » (рикошетом от него – Спортс’‘) в матче «Анкарагюджю» в 1986 году

9. Марк Клаттенбург засчитал гол Нани за «Манчестер Юнайтед» в ворота «Тоттенхэма» после того, как игрок упал в штрафной, требуя пенальти и схватив мяч руками

10. Судейство эквадорского арбитра в матче ЧМ-2002 между сборными Италии и Южной Кореи.

Добавим, что на 17-е место поставили незасчитанный гол Фрэнка Лэмпарда в матче ЧМ-2010 между Англией и Германией, когда мяч от перекладины опустился за линией ворот. На 21-й строчке оказался победный гол-фантом игрока сборной Англии Джеффри Херста в финале ЧМ-1966 с ФРГ, который был засчитан с подачи советского лайнсмена Тофика Бахрамова.

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