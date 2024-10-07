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  • Экс-директор «Оренбурга» Андреев про отстранение за слова о судьях: «Господи, спасибо, что дал мне паузу. У нас президент в коме 6 месяцев не просто так пролежал, юрист в 38 лет выпал с рассеянным склерозом»
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Экс-директор «Оренбурга» Андреев про отстранение за слова о судьях: «Господи, спасибо, что дал мне паузу. У нас президент в коме 6 месяцев не просто так пролежал, юрист в 38 лет выпал с рассеянным склерозом»

Дмитрий Андреев высказался об отстранении от футбола за слова про судей.

После матча с «Ростовом» (2:3) в 5-м туре Мир РПЛ Андреев в нецензурной форме раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В протокол матча также внесено агрессивное поведение функционера в отношении судей. В результате менеджер был отстранен от футбола на три года, два из них – условно.

– Через полторы недели после матча с «Ростовом» вы, по сути, извинились и признали свою вину. Но после этого в другом интервью «РБ Спорт» сказали, что не жалеете о своей реакции после той игры.

– Я говорил, что в целом ни о чем в жизни не жалею. Случилось и случилось. А то, что написали именно так, подвели к этому… Ну, происходят эти вещи.

Я сижу и думаю: «Если бы ситуация не случилась, как бы в дальнейшем все закончилось?» Я у себя в клубе это наблюдал. Когда президент в коме 6 месяцев не просто так пролежал – не от того, что все хорошо. Потом у нас юрист в 38 лет выпал с рассеянным склерозом.

Для людей все выглядит так: «Ну они там сидят, что-то там ковыряются». А я-то прекрасно понимаю устройство клуба, на каких столпах он стоит. И я понимаю, что у нас там очень жидко. И потом это выливается…Я говорю: «Господи, спасибо, что дал мне паузу этим способом».

Вот и вся история, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший спортивный директор «Оренбурга».

Босса «Оренбурга» забанили на три года – за тот самый безумный спич о судействе

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Безбородов
logoОренбург
logoДмитрий Андреев
Это футбол, брат!
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