Месси – первая ассоциация с ЛЧ у Гвардиола, Хавертца, Бареллы, Гакпо, Альвареса и Де Поля
С Лигой чемпионов в первую очередь у ряда игроков ассоциируется Лионель Месси.
УЕФА опубликовал ролик, в котором некоторым футболистам топ-клубов предлагают назвать, кто первым приходит на ум при упоминании Лиги чемпионов.
Фамилию капитана сборной Аргентины, сейчас выступающего за «Интер Майами», назвали Йошко Гвардиол, Жереми Доку («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Арсенал»), Николо Барелла, Ян Зоммер, Дензел Думфрис («Интер»), Коди Гакпо, Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Хулиан Альварес, Родриго Де Поль («Атлетико»).
«Роналду». Холанд, ван Дейк, де Брюйне, Виртц, Алиссон, Бастони назвали игрока, который первым приходит на ум в связи с ЛЧ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер УЕФА
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