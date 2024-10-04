  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси – первая ассоциация с ЛЧ у Гвардиола, Хавертца, Бареллы, Гакпо, Альвареса и Де Поля
8

Месси – первая ассоциация с ЛЧ у Гвардиола, Хавертца, Бареллы, Гакпо, Альвареса и Де Поля

С Лигой чемпионов в первую очередь у ряда игроков ассоциируется Лионель Месси.

УЕФА опубликовал ролик, в котором некоторым футболистам топ-клубов предлагают назвать, кто первым приходит на ум при упоминании Лиги чемпионов.

Фамилию капитана сборной Аргентины, сейчас выступающего за «Интер Майами», назвали Йошко Гвардиол, Жереми Доку («Манчестер Сити»), Кай Хавертц («Арсенал»), Николо Барелла, Ян Зоммер, Дензел Думфрис («Интер»), Коди Гакпо, Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Хулиан Альварес, Родриго Де Поль («Атлетико»).

«Роналду». Холанд, ван Дейк, де Брюйне, Виртц, Алиссон, Бастони назвали игрока, который первым приходит на ум в связи с ЛЧ

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер УЕФА
logoИнтер
logoМанчестер Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
logoАтлетико
logoЛионель Месси
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Аргентины по футболу
logoАрсенал
logoЯн Зоммер
logoРодриго Де Поль
logoНиколо Барелла
logoДензел Думфрис
logoИнтер Майами
logoКай Хавертц
logoКоди Гакпо
logoРайан Гравенберх
logoЖереми Доку
logoХулиан Альварес
logoЙошко Гвардиол
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Невеш из «ПСЖ» лучше всех создает моменты в этом сезоне. Месси – 2-й, Палмер – 4-й, Натхо – 7-й, Ямаль – 10-й
34сегодня, 17:13
«Интер Майами» Месси сыграет на КЧМ-2025 как представитель принимающей страны. Команда выиграла регулярку МЛС
94вчера, 15:29
Джоуи Бартон: «Грустно видеть, как Месси и Роналду играют перед пластиковыми болельщиками, на стадионах с фальшивой атмосферой. Это как выставочные бои Мейвезера»
116вчера, 09:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лапорта мечтает подписать Холанда, но у «Барселоны» пока не хватает денег. Эрлинг может продлить контракт с «Сити», но с не очень высокими отступными для иностранных клубов (Diario Sport)
212 минут назад
ПАОК Чалова и Оздоева оштрафовал игроков после трех поражений подряд. Так футболистов хотят мотивировать
1126 минут назад
Как играют молодые парни из «Барсы»? Воспитанники тащат команду Флика
37 минут назадСпецпроект
Владислав Радимов: «Станковичу не до Мостового, у него другие проблемы. Александр должен сам прийти к тренерству, не говорить, а доказывать делом»
337 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Комо», «Верона» – «Венеция», «Интер» сыграет в субботу, «Ювентус», «Милан» и «Рома» проведут матчи в воскресенье
850 минут назадLive
Де ла Фуэнте о Ямале: «Футболисты проводят 3,5% времени за сборные, эти матчи никого не травмируют. Как тренер Испании я всегда должен вызывать лучших»
650 минут назад
Руководство «МЮ» встретится во вторник – через два дня после игры с «Астон Виллой»
754 минуты назад
«Арсенал» – фаворит ЛЧ по версии Goal после двух туров. «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Бавария» – 6-я, «Барса» – 9-я, «ПСЖ» – 13-й
43сегодня, 18:32
Дзюба о матче с «Краснодаром» после выхода интимного видео: «Я сильно поплакал после игры, пожалел себя. Эта ситуация сделала меня намного сильнее. У меня был такой урок любви и боли»
48сегодня, 18:31
«Наполи» выиграл 6 из 7 последних матчей с общим счетом 19:2. Команда Конте лидирует в Серии А после 7 туров
12сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Илич ждет увольнения из «Пари НН», чтобы получить компенсацию. Тренер «не получает удовольствия от работы в коллективе» (Legalbet)
4 минуты назад
Пеп про «сильнейшие составы» на клубном ЧМ: «Мы возьмем всех. Самый сильный игрок может быть в плохой форме. Они не будут говорить мне, кого использовать в матче, буду решать сам»
6 минут назад
Мальдини, Доннарумма, Бастони, Калафьори, Ди Лоренцо, Тонали – в составе Италии на матчи с Бельгией и Израилем в Лиге наций
416 минут назад
Колосков о Головине: «Лучший российский игрок сейчас. Решение продлить контракт правильное, никак не мешает потенциальному переходу»
228 минут назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» против «Леганеса», «Реал» сыграет в субботу, «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
336 минут назадLive
Александр Головин: «Монако» стал вторым домом для меня. Результаты становятся лучше с каждым годом. В этом сезоне у нас есть ЛЧ, неплохо стартовали в чемпионате»
244 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» принимает «Анжер», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» и «Гавр» Кузяева проведут матчи в воскресенье
452 минуты назадLive
«Ньюкаслу» интересен Сане. Вингер «Баварии» хочет только в клубы из ЛЧ и скорее выберет «Барсу» (Кристиан Фальк)
155 минут назад
В FIFPro рады решению суда ЕС по делу Диарра и признанию системы трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза: «Это изменит профессиональный футбол»
358 минут назад
Петржела о Соболеве: «Болельщикам «Зенита» надо перестать унижать его. Он уже не игрок «Спартака»
10сегодня, 18:32