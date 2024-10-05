«Я спросил Месси, где ему лучше – в Майами или во Франции. Он ответил, что в «ПСЖ» было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» Деягере о беседе с аргентинцем

Брехт Деягере рассказал о коротком диалоге с Лионелем Месси о «ПСЖ».

Бывший полузащитник «Шарлотт » пообщался с аргентинцем после одного из матчей с «Интер » Майами.

«После финального свистка я спросил его, где он чувствует себя лучше – в Майами или во Франции. Он удивился. Я сказал, что играл против него на «Парк де Пренс», когда был в «Тулузе». Он меня не вспомнил... но для меня это была детская мечта, которая осуществилась.

Месси всегда был моим любимым игроком! Это было что-то невероятное – встретиться с ним... И в тот день он сказал мне, что в «ПСЖ » ему было дерьмово. Да, дерьмово (смеется). Потому что, если поначалу парижане его хорошо принимали, то после провала в Лиге чемпионов его начали освистывать каждый раз, когда он касался мяча, и ему это надоело.

В тот день я, кажется, пару раз его сбил: во время игры забываешь, кто есть кто (подмигивает). Но после матча я не осмелился попросить его футболку: каждый раз около ста человек просят у него майку, ему это надоедает...

Но я все-таки получил футболку Серхио Бускетса. И он даже попросил мою: я был удивлен! У меня дома крутая коллекция: Бускетс, Матье Вальбуэна, Харри Кейн, Юлиан Дракслер, Мусса Дембеле, я даже не всех вспомню...» – сказал Деягре, ныне выступающий за бельгийский «Кортрейк» .