  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я спросил Месси, где ему лучше – в Майами или во Франции. Он ответил, что в «ПСЖ» было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» Деягере о беседе с аргентинцем
21

«Я спросил Месси, где ему лучше – в Майами или во Франции. Он ответил, что в «ПСЖ» было дерьмово». Экс-игрок «Шарлотт» Деягере о беседе с аргентинцем

Брехт Деягере рассказал о коротком диалоге с Лионелем Месси о «ПСЖ».

Бывший полузащитник «Шарлотт» пообщался с аргентинцем после одного из матчей с «Интер» Майами.

«После финального свистка я спросил его, где он чувствует себя лучше – в Майами или во Франции. Он удивился. Я сказал, что играл против него на «Парк де Пренс», когда был в «Тулузе». Он меня не вспомнил... но для меня это была детская мечта, которая осуществилась.

Месси всегда был моим любимым игроком! Это было что-то невероятное – встретиться с ним... И в тот день он сказал мне, что в «ПСЖ» ему было дерьмово. Да, дерьмово (смеется). Потому что, если поначалу парижане его хорошо принимали, то после провала в Лиге чемпионов его начали освистывать каждый раз, когда он касался мяча, и ему это надоело.

В тот день я, кажется, пару раз его сбил: во время игры забываешь, кто есть кто (подмигивает). Но после матча я не осмелился попросить его футболку: каждый раз около ста человек просят у него майку, ему это надоедает...

Но я все-таки получил футболку Серхио Бускетса. И он даже попросил мою: я был удивлен! У меня дома крутая коллекция: Бускетс, Матье Вальбуэна, Харри Кейн, Юлиан Дракслер, Мусса Дембеле, я даже не всех вспомню...» – сказал Деягре, ныне выступающий за бельгийский «Кортрейк».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RTBF
logoПСЖ
logoТулуза
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Бельгия
logoКортрейк
logoБрехт Деягере
logoИнтер Майами
брань
logoШарлотт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уровень Месси и Роналду – это пик, но за счет технологий будет игрок сильнее них». Хавбек «Краснодара» Козлов о лучших в истории
23сегодня, 10:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Предварительно никто не пострадал
414 минут назад
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
1015 минут назад
Карвахаль в слезах покинул поле на носилках, травмировав колено в борьбе с Пино на 93-й минуте игры с «Вильярреалом». Защитник «Реала» кричал от боли
4022 минуты назадФото
«Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Винисиуса и Вальверде из-за штрафной – 2:0
10636 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Вильярреал», «Сельта» вдевятером обыграла «Лас-Пальмас»
36136 минут назад
«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»
2640 минут назад
Винисиус из-за проблем с плечом заменен в конце игры с «Вильярреалом»
1547 минут назад
Антони и Маласиа – худшие трансферы «МЮ» при тен Хаге по версии The Guardian, они оценены на 1 из 5. Лисандро – лучший
1353 минуты назад
Винисиус забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 9 турах Ла Лиги
1155 минут назад
«Интер» дома победил «Торино» – 3:2. Тюрам сделал хет-трик, гости играли вдесятером с 20-й
2955 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Индзаги после 3:2 с «Торино»: «Интер» заслуженно выиграл все 3 матча после проигранного дерби. Мы должны совершенствоваться в определенных аспектах, ошибки дорого нам обходится»
3 минуты назад
Рауль Альбиоль: «Реал» провел не лучший матч, но у него умелые нападающие, три момента – два гола. «Вильярреалу» следовало быть амбициознее. Травма Карвахаля выглядит нехорошо»
3 минуты назад
Че Адамс: «Мне дали имя в честь Че Гевары. Оно уникальное, я рад носить его»
522 минуты назад
«Монако» обыграл «Ренн» – 2:1. Балогун забил победный гол, Головин вышел на 70-й
1334 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Ренн», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1136 минут назад
Флик о недовольстве Ямаля и Левандовски заменами в матче с «Янг Бойз»: «Это было необходимо. Я решаю, они должны принять это – и принимают»
438 минут назад
«Бордо» впервые выиграл в 4-м дивизионе Франции благодаря дублю Кэрролла головой. Клуб идет на строчку выше зоны вылета
556 минут назад
Хавертц забил в 7 матчах на «Эмирейтс» подряд и повторил рекорд ван Перси
4сегодня, 20:33
Алонсо о 2:2 с «Хольштайном» после 2:0: «Байеру» не хватило ума. Мы думали, что игра сделана, гол перед перерывом был сигналом. Это наша вина»
1сегодня, 20:21
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Орубу», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Ахли» Фирмино
14сегодня, 20:08