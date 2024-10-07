«Комо» предоставит бесплатное пиво фанатам «Наполи» на матче в феврале. Клуб поблагодарил их за атмосферу на игре в Неаполе и «демонстрацию спортивного духа»
Болельщики «Наполи» получат бесплатное пиво от клуба-соперника.
«Наполи» обыграл «Комо» дома со счетом 3:1 в матче 7-го тура Серии А.
После игры гости поблагодарили фанатов хозяев за атмосферу на стадионе в Неаполе и пообещали предоставить им бесплатное пиво на ответной игре.
«Футбольный клуб «Комо» хотел бы выразить искреннюю благодарность «Наполи» и его болельщикам за прекрасную демонстрацию спортивного духа после пятничного матча.
Атмосфера на стадионе имени Марадоны и реакция болельщиков после игры были непревзойденными. Вот почему «Комо» купит пиво каждому болельщику «Наполи», приехавшему на ответный матч на стадионе «Джузеппе Синигалья» в феврале 2025 года», – говорится в сообщении клуба.
К публикации «Комо» прикрепил скриншоты сообщений болельщиков «Наполи», которые хвалили игру соперника.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Комо»
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