Конте после 3:1 с «Комо»: «Трудно было представить, что «Наполи» добьется такого результата так быстро. Лукаку всегда способен изменить игру, он становится лучше»

Антонио Конте подвел итоги матча с «Комо» (3:1) в 7-м туре Серии А.

На 1-й минуте счет матча открыл Скотт Мактоминей, воспользовавшись передачей Ромелу Лукаку. На 53-й Лукаку реализовал пенальти, а на 86-й снова отдал голевой пас – на Давида Нереса.

О команде

«Если бы в начале сезона меня попросили добиться такого результата так быстро, конечно, было бы трудно представить, что это может произойти.

Я думаю, что в любом случае мы справились хорошо, и это результат большой работы, которую мы делаем, и желания сделать многое не только с моей стороны, но и со стороны этих ребят и моих сотрудников. Мы знаем, что от нас многого ждут. Наш стадион – прекрасное место, важное и тепло принимающее, и мы хотим подарить им прекрасные вечера».

О Лукаку

«Я всегда говорю, что Ромелу – игрок, который всегда может изменить баланс игры, несмотря ни на что, поэтому сегодня он явно был лучше с точки зрения его состояния и участия в игре команды. Он определенно может добиться большего и должен продолжать работать, как он это делает, серьезно и стараясь достичь высокого уровня».

О Нересе и Политано

«Нерес был близок к тому, чтобы забить еще один гол, и воздействовал на соперника, поэтому его влияние было действительно важным.

Однако позвольте мне еще раз похвалить Политано, потому что у меня был небольшой опыт общения с ним и сейчас он стал намного более зрелым. Это мальчик, который, помимо своих технических качеств, сочетает в себе тактическую внимательность и завидную форму.

Сегодня я мог бы также поговорить о росте Нгонже , которого вызвали в сборную [Бельгии]. О Гилморе, о необыкновенном Лоботке . Перед матчем у меня головная боль, когда я думаю, кого поставить на игру. Создается здоровая конкуренция, и те, кто на поле, знают, что они должны дать 200%, потому что те, кто входит, заслуживают места», – сказал Sky Sport главный тренер «Наполи ».