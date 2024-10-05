У Лукаку 3+5 за 6 игр в «Наполи»! А Конте уверен: Ромелу может играть еще лучше

Сегодня – 1+2 против «Комо».

«Наполи» укрепился на первом месте в Серии А, обыграв «Комо» 3:1 в первом матче седьмого тура Серии А.

Ромелу Лукаку поучаствовал во всех голах.

Лукаку набрал 1+2 за матч

«Наполи» и «Комо» встречались в Неаполе. Хозяевам потребовалось всего 25 секунд, чтобы открыть счет: Лукаку придержал мяч и отпасовал в штрафную Скотту Мактоминею, который сделал пару шагов и точно пробил в дальний угол.

В конце первого тайма «Наполи» пропустил от Габриэля Стрефеццы, вогнавшего мяч мощным ударом в нижний угол ворот Элиа Каприле. На 53-й после паса Лукаку Матиаса Оливеру сбили в штрафной. Ромелу реализовал пенальти, пробив по центру.

На 86-й окончательный счет установил Давид Нерес, реализовав выход один на один – а вывел его Лукаку. Так что у суперфорварда «Наполи» гол и два ассиста в матче, где он даже помог заработать пенальти.

«Всегда говорил: Лукаку способен делать разницу, несмотря ни на что, – сказал Антонио Конте после победы. – Его состояние однозначно улучшилось, как и уровень взаимодействий с командой. Он способен играть еще лучше и должен продолжать работать в том же духе, что и сейчас».

«Наполи» – первый в Серии А с четырьмя очками преимущества перед «Ювентусом», у которого матч в запасе.

За шесть игр в «Наполи» у Лукаку 3+5 – солидное начало

31-летнего Лукаку «Наполи» купил в конце лета у «Челси», заплатив 30 миллионов евро. Клуб не забил ни «Модене» в Кубке, ни «Вероне» в первом туре Серии А, но затем обыграл «Болонью» и дождался Лукаку в составе.

В следующих шести матчах «Ювентус» и «Монца» убереглись от голов и ассистов бельгийца, но остальным досталось – в чемпионате Лукаку забил «Парме», сделал по 1+2 с «Кальяри» и «Комо», заодно успел отдать голевую передачу в кубковой игре с «Палермо», хотя вышел на 76-й минуте.

После международной паузы «Наполи» сыграет с «Эмполи» и «Лечче», а в конце октября примет «Милан».

Сборные Италии и Франции не пропустят от Лукаку в Лиге наций – тот попросил тренерский штаб Бельгии обойтись без него в этих двух матчах. Так что к новым играм за клуб форвард подойдет еще более подготовленным.

Год назад в «Роме» Лукаку тоже неплохо начинал – из первых восьми игр за клуб забивал в шести. Пару лет назад в «Интере» начало сезона не было таким радужным – 1+1 в трех играх, после чего травма оставила его на два месяца без футбола.

Еще одна отличительная черта сезона-2024/25 – отсутствие еврокубков у Лукаку, так как «Наполи» весной финишировал всего лишь десятым. Необычно – последний раз Лукаку пропускал еврокубки в сезоне-2016/17, проводя заключительный год в «Эвертоне».

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«Я всегда описывал Лукаку как игрока в американский футбол: он ростом 190 см, но при этом очень быстрый. Мощный игрок. Нам нужен тот, кто сможет удерживать мяч, подключать других игроков, находить комбинации и при этом быть тем, кто способен открываться в пространства и создавать опасные моменты. Вот почему я считаю его уникальным.

И уже добавив, что он хороший парень, я бы сунул руку в огонь за него. И он знает о своей ответственности передо мной, «Наполи» и болельщиками», – сказал Конте перед дебютом бельгийца в клубе. Через пару недель – напомнил: «Я хотел видеть Лукаку в команде, когда работал в «Интере», а еще раньше просил подписать его в «Челси».

«Думаю, он вывел меня на другой футбольный уровень – и на психологический тоже. Самая приятная фотография с ним – когда мы вместе выиграли чемпионат Италии. Это лучшее, что вышло из нашей совместной работы», – признавался Лукаку.

Их дуэт точно должен был зажечь снова.

Лукаку – в «Наполи». За него заплатили уже 370 млн: оторвался от Роналду и приблизился к Неймару

Фото: Maurizio Borsari/AFLO, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency/Global Look Press