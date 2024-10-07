Глушаков хотел бы завершить карьеру на стадионе «Спартака»: «Было бы замечательно. Глушаков не вечный. Я действующий игрок «Химок», но прижат к стенке, потому что набрали много футболистов»
– Я действующий игрок «Химок», у меня контракт еще есть, дальше видно будет. Как говорится, Глушаков не вечный. Все мы не вечны. Так что время покажет, как дальше судьба сложится.
Сейчас пока поиграю в Медиалиге. Я сейчас прижат к стенке, потому что в «Химках» набрали много игроков. Мне дали тренировочный процесс, но хочется игровой практики. Трансферное окно закрыто, рассматривать предложения какие‑то мне нет смысла.
– В текущем сезоне вы приняли участие в пяти матчах в чемпионате России.
– Большая конкуренция. Решение принимает тренер. Кубковые матчи я какие‑то сыграл в основном составе, выходил в чемпионате. Благодарен, что выпустили на эти игры. Думаю, картины не испортил, но ставку сделали на молодежь, на новых футболистов. Привели новых футболистов, и здесь уже не все от меня зависит. Я готов играть, был готов играть и сейчас готов, если завтра позвонят.
– На мой взгляд, команда «Химки» нуждается в услугах и опытных футболистов.
– Думаю, я бы помог команде. Сейчас она в такой тяжелой ситуации, потому что психологически, наверное, непросто: очки не набираются, сложно. Хотя вот кубковую игру выиграли, я думал, настроение поднимется, но потом в Краснодаре на матч больно было смотреть.
– Вы заканчиваете карьеру по окончании сезона? У вас будет прощальный матч?
– Может быть, не знаю. Юра Жирков раз пять заканчивал карьеру, а до сих пор играет. Думаю, да, по окончании сезона, а там как будет.
– В 30‑м туре «Химки» на выезде сыграют с вашим бывшим клубом, со «Спартаком».
– Если это будет последняя игра моя и я приму решение завершить карьеру, то было бы замечательно завершить карьеру на «Лукойл Арене», – сказал полузащитник.
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