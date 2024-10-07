Семшов об увольнении Илича: «В «Пари НН» некомпетентные руководители, просто смех. Проигрывали 0:6, 2:6 – его никто не трогал. Начал управлять ситуацией – увольняют»

Игорь Семшов прокомментировал увольнение Саши Илича из «Пари НН».

Сообщалось, что место сербского специалиста может занять Виктор Гончаренко. Нижегородский клуб с 11 очками занимает 11‑е место в таблице РПЛ.

«Что касается увольнения Илича , добавлю, что в клубах люди не всегда понимают, как вести хозяйство. Футбольное хозяйство – оно не такое простое. Я не говорю, что это легко, это очень сложно, чтобы быть наравне с другими командами.

Самое интересное, что когда Илич проигрывал 0:6, 2:6, его никто не трогал. А когда он только начал управлять ситуацией с «Пари НН », победа, ничья, то его увольняют.

Просто смех, некомпетентные руководители в клубе находятся, поэтому такое происходит», – заявил экс-игрок сборной России Игорь Семшов .

Похоже, Илич даже ждал увольнения из «Пари НН» – ради 30 млн неустойки. Бесславный конец