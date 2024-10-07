Семшов об увольнении Илича: «В «Пари НН» некомпетентные руководители, просто смех. Проигрывали 0:6, 2:6 – его никто не трогал. Начал управлять ситуацией – увольняют»
Сообщалось, что место сербского специалиста может занять Виктор Гончаренко. Нижегородский клуб с 11 очками занимает 11‑е место в таблице РПЛ.
«Что касается увольнения Илича, добавлю, что в клубах люди не всегда понимают, как вести хозяйство. Футбольное хозяйство – оно не такое простое. Я не говорю, что это легко, это очень сложно, чтобы быть наравне с другими командами.
Самое интересное, что когда Илич проигрывал 0:6, 2:6, его никто не трогал. А когда он только начал управлять ситуацией с «Пари НН», победа, ничья, то его увольняют.
Просто смех, некомпетентные руководители в клубе находятся, поэтому такое происходит», – заявил экс-игрок сборной России Игорь Семшов.
Похоже, Илич даже ждал увольнения из «Пари НН» – ради 30 млн неустойки. Бесславный конец
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