Илич получит 270 тысяч евро за увольнение из «Пари НН» – зарплату за 9 месяцев (Иван Карпов)
Стало известно, какую компенсацию Саша Илич получит за увольнение из «Пари НН».
Сербский специалист покинул пост главного тренера нижегородцев 5 октября. Он возглавлял команду с мая этого года.
Как пишет инсайдер Иван Карпов, информация о неустойке в размере 300 тысяч евро не соответствует действительности: в соглашении не было фиксированной суммы компенсации.
Тренеру выплатят оклад за оставшиеся по контракту 9 месяцев – 270 тысяч евро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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