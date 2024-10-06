Илич получит 270 тысяч евро за увольнение из «Пари НН» – зарплату за 9 месяцев (Иван Карпов)

Стало известно, какую компенсацию Саша Илич получит за увольнение из «Пари НН».

Сербский специалист покинул пост главного тренера нижегородцев 5 октября. Он возглавлял команду с мая этого года.

Как пишет инсайдер Иван Карпов, информация о неустойке в размере 300 тысяч евро не соответствует действительности: в соглашении не было фиксированной суммы компенсации.

Тренеру выплатят оклад за оставшиеся по контракту 9 месяцев – 270 тысяч евро.