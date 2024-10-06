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Илич получит 270 тысяч евро за увольнение из «Пари НН» – зарплату за 9 месяцев (Иван Карпов)

Стало известно, какую компенсацию Саша Илич получит за увольнение из «Пари НН».

Сербский специалист покинул пост главного тренера нижегородцев 5 октября. Он возглавлял команду с мая этого года. 

Как пишет инсайдер Иван Карпов, информация о неустойке в размере 300 тысяч евро не соответствует действительности: в соглашении не было фиксированной суммы компенсации. 

Тренеру выплатят оклад за оставшиеся по контракту 9 месяцев – 270 тысяч евро. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoпремьер-лига Россия
logoСаша Илич
logoПари НН
деньги
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