Радимов об увольнении Илича из «Пари НН»: «Тренера убрали, когда пошли результаты. Давно не видел таких парадоксов»

Владислав Радимов оценил отставку Саши Илича из «Пари НН».

Илич был уволен из «Пари НН» после ничьей с «Акроном» (2:2) в матче 11‑го тура Мир РПЛ.

«Парадоксальная ситуация в Нижнем Новгороде. С момента его назначения, за два или за три тура до конца чемпионата, его поставили, они проиграли 2:6, 0:6, попали в переходные матчи, где чудом от Тулы отскочили. И качество игры, которое он стал менять, стандартные положения – это говорило о том, что он сам растерян, он не понимает, куда он попал.

Тем более он пришел из греческого какого‑то чемпионата, не следил совершенно за нашим. И по нему, по его глазам было видно: «Отпустите меня, я уйду сейчас и не буду вам мешать».

В итоге это не сделали, дали ему провести предсезонку, начали сезон опять с таких же поражений в одну калитку. И в тот момент, когда он начинает исправлять результаты – в Воронеже ничья, где не каждый наберет очки, победа в прошлом туре на выезде в Оренбурге с прямым конкурентом, и здесь спасли матч. И его увольняют. Парадоксам в нашем футболе удивляться не перестаешь.

Ну вы сделайте это заранее, когда понятно все. Объективно – отставка напрашивалась. Тяжело и ему давалось, и команде. Но в тот момент, когда результаты пошли, убирается тренер. Я таких парадоксов давно не видел. И почему это делается в нашем футболе, в Нижнем Новгороде, сложно сказать. Потому что там есть хоккей, где есть Ларионов со своей командой, у которой тоже неудачные серии бывают, но его не трогают, и он исправляет ситуацию.

У меня до сих пор есть вопросы к тому, кто привел Сашу Илича. Те, кто его вели, должны расписаться в своей профнепригодности», – сказал экс-игрок «Зенита» и сборной России.