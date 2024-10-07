КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России. Удаление Станковича рассматриваться не будет

КДК не будет рассматривать удаление Деяна Станковича в матче Кубка с «Динамо».

Главный тренер «Спартака » получил две желтых карточки за эмоциональный спор с судьей в концовке дерби с «Динамо » (3:2) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«В матче «Динамо» – «Спартак» было скандирование болельщиками обеих команд ненормативной лексики и оскорбительных выражений.

КДК РФС не будет рассматривать удаление Деяна Станковича , так как он получил вторую желтую карточку», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.