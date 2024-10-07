КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Динамо» и «Спартака» в матче Кубка России. Удаление Станковича рассматриваться не будет
КДК не будет рассматривать удаление Деяна Станковича в матче Кубка с «Динамо».
Главный тренер «Спартака» получил две желтых карточки за эмоциональный спор с судьей в концовке дерби с «Динамо» (3:2) в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«В матче «Динамо» – «Спартак» было скандирование болельщиками обеих команд ненормативной лексики и оскорбительных выражений.
КДК РФС не будет рассматривать удаление Деяна Станковича, так как он получил вторую желтую карточку», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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