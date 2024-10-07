Энрике о результатах «ПСЖ»: «Начало сезона кажется многообещающим. Не хватает главного – чемпионства в Лиге 1 и быть конкурентными во всех турнирах»
Луис Энрике оценил выступление «ПСЖ» на старте сезона.
- После семи туров Лиги 1 и двух туров Лиги чемпионов как оцените старт сезона для «ПСЖ»?
– Мы даем оценки, подытоживая выступления. Посмотрим, какая оценка будет в конце сезона, но его начало кажется мне многообещающим. Мне понравилось то, что я увидел.
Думаю, мы стартовали гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Не хватает главного – чемпионства в Лиге 1 и быть конкурентными во всех турнирах, но сейчас только начало сезона, – сказал тренер «ПСЖ».
После 7 туров парижане идут в Лиге 1 вторыми, отставая от «Монако» на два очка.
После 2 туров Лиги чемпионов «ПСЖ» с 3 очками занимает в таблице 19-е место из 36.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Culture PSG
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