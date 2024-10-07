Энрике о результатах «ПСЖ»: «Начало сезона кажется многообещающим. Не хватает главного – чемпионства в Лиге 1 и быть конкурентными во всех турнирах» 

Луис Энрике оценил выступление «ПСЖ» на старте сезона.

- После семи туров Лиги 1 и двух туров Лиги чемпионов как оцените старт сезона для «ПСЖ»?

– Мы даем оценки, подытоживая выступления. Посмотрим, какая оценка будет в конце сезона, но его начало кажется мне многообещающим. Мне понравилось то, что я увидел.

Думаю, мы стартовали гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Не хватает главного – чемпионства в Лиге 1 и быть конкурентными во всех турнирах, но сейчас только начало сезона, – сказал тренер «ПСЖ ».

После 7 туров парижане идут в Лиге 1 вторыми, отставая от «Монако» на два очка.

После 2 туров Лиги чемпионов «ПСЖ» с 3 очками занимает в таблице 19-е место из 36.