Бабаев о рассмотрении иска Федотова в CAS: «Вероятность победы ЦСКА высокая, но надо учитывать политический подтекст» 

Роман Бабаев оценил шансы ЦСКА в деле против Владимира Федотова.

Экс-тренер армейцев обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS ) из-за «невыплаты компенсации» после увольнения.

— Когда слушания с Федотовым в CAS?

— Будет длительное рассмотрение. Не раньше, чем через несколько месяцев назначат дату [первого заседания]. Как правило, это длительный процесс.

— Поменялось мнение о нем после обращения в суд?

— Мы были расстроены, пытались найти компромисс, но, к сожалению, не удалось. Нет ничего предосудительного, это его выбор. Я бы не поступил так, вы, может, тоже, а он решил так. Но это не повод клеймить его и говорить, что он не прав.

— Вы как юрист как оцените вероятность победы ЦСКА в этом деле?

— Очень высокая.

— Близка к 100%?

— Так никогда нельзя говорить, особенно юристам. Надо учитывать политический подтекст. Это международная инстанция, не знаем, как там может все развернуться. Считаю, что наша позиция основана на юридических документах, трудовом кодексе.

— Общались с Федотовым?

— Общались нормально, деловой разговор. Понятно, что после такого расставания непросто общаться как раньше. Это часть жизни, менеджеры не застрахованы от такого. Коммуникация и отношения как были так и остались. Это его выбор, нам жаль, что так произошло.

— Увольнение Федотова — это совместное решение лично Максима Орешкина и Евгения Гинера?

— Все было прозрачно и честно. Не было никаких коалиций. Руководствовались одной целью: изменения должны были пойти на пользу команде. Мы посчитали, что команде так будет полезней. Решение было непростым, — сказал гендиректор ЦСКА .