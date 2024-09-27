Селюк о Федотове: «Из «Сочи» сбежал, против ЦСКА пошел в CAS. Он должен целовать ноги руководству армейцев, что они вообще дали ему работу»

Дмитрий Селюк высказался о бывшем тренере ЦСКА Владимире Федотове.

Ранее стало известно , что 58-летний специалист подал жалобу на армейцев в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за невыплаты неустойки при увольнении.

«По крайней мере, с ребятами Николич лучше ладит, чем Федотов . Хотя ЦСКА дал возможность Федотову поработать…

Знаете, я терпеть не могу людей, которые… Ведь дело не в деньгах. Вот он пошел работать в ЦСКА, бросил все и сбежал из «Сочи». ЦСКА дал ему возможность поработать, а сейчас пишут, что он в CAS пошел против ЦСКА .

Это все странно. Федотов должен целовать ноги руководству ЦСКА, что они вообще ему дали работу. В жизни бы он не мог работать в команде уровня ЦСКА», – сказал футбольный агент Дмитрий Селюк .