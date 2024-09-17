Федотов о желании получить 200 млн рублей от ЦСКА: «Это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом»
Владимир Федотов высказался о ситуации с иском в адрес своего бывшего клуба ЦСКА.
В августе палата по разрешению споров РФС отказала тренеру в выплате компенсации со стороны армейцев. Специалист требовал от своего бывшего клуба 200 миллионов рублей.
Сообщалось, что он намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
«Расставания не бывают простыми. Даже в хорошие времена после достижения каких-то результатов. Это всегда история, где кто-то остается неудовлетворен, обижен.
Слово «обижен», наверное, не подходит, есть какие-то другие правильные слова в этой ситуации. Но это точно не война. Это юридический спор. Он никак не связан с отношениями между мной и клубом», – сообщил Федотов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Футбол России»
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