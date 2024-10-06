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Ханси Флик: «Эта «Барселона» отличается от моей «Баварии». Мы довольны выполненной работой, но надо сосредоточиться на оставшейся ее части»

Ханс-Дитер Флик отмахнулся от сравнений «Барселоны» с «Баварией».

«Блауграна» выиграла 8 из 9 матчей в чемпионате Испании. Сегодня она разгромила «Алавес» (3:0).

– Мы заслужили вести в счете с разницей в три гола к перерыву. Я ценю то, что сделала команда. Это был тяжелый матч, «Алавес» оказывал хорошее давление.

– «Барселона» выходит на уровень вашей «Баварии»?

– Я не люблю сравнивать команды. Эта «Барселона» отличается от той «Баварии». Я счастлив, но в футболе все может измениться. Мы довольны выполненной работой, но нужно сосредоточиться на оставшейся ее части.

– Почему команда проиграла «Осасуне» и «Монако»?

– На то были свои причины. Но я не люблю смотреть назад. Мы не сделали того, что должны были, о чем говорили. Всегда важно улучшать свою игру. Мы сосредоточены на следующих матчах, – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoБавария
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