У Облякова 7 (4+3) очков в 11 матчах РПЛ. В прошлом сезоне хавбек ЦСКА набрал 3+5 в 27 играх

Иван Обляков совершил седьмое результативное действие в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник ЦСКА отдал голевую передачу на Аббосбека Файзуллаева в дерби с «Динамо » (2:1) в 11-м туре Мир РПЛ . Он также был признан лучшим игроком матча.

В нынешнем сезоне РПЛ на счету Облякова 4 гола и 3 результативных передачи в 11 матчах. В прошлом сезоне хавбек ЦСКА отметился 3 голами и 5 ассистами в 27 матчах чемпионата.

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