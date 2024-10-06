У Облякова 7 (4+3) очков в 11 матчах РПЛ. В прошлом сезоне хавбек ЦСКА набрал 3+5 в 27 играх
Иван Обляков совершил седьмое результативное действие в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник ЦСКА отдал голевую передачу на Аббосбека Файзуллаева в дерби с «Динамо» (2:1) в 11-м туре Мир РПЛ. Он также был признан лучшим игроком матча.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Облякова 4 гола и 3 результативных передачи в 11 матчах. В прошлом сезоне хавбек ЦСКА отметился 3 голами и 5 ассистами в 27 матчах чемпионата.
Подробная статистика игрока доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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