Ферран пропустит месяц и не сыграет с «Реалом». У вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности бедра

Ферран Торрес вряд ли вернется на поле в октябре.

Diario Sport, подтверждая информацию Cadena SER, сообщает, что у вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. Из-за повреждения испанец пропустит месяц.

Отмечается, что участие 24-летнего футболиста в матче с «Реалом» 26 октября представляется невозможным.

В этом чемпионате Испании Ферран Торрес сыграл 8 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .