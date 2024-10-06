Ферран пропустит месяц и не сыграет с «Реалом». У вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности бедра
Ферран Торрес вряд ли вернется на поле в октябре.
Diario Sport, подтверждая информацию Cadena SER, сообщает, что у вингера «Барселоны» разрыв мышцы задней поверхности правого бедра. Из-за повреждения испанец пропустит месяц.
Отмечается, что участие 24-летнего футболиста в матче с «Реалом» 26 октября представляется невозможным.
В этом чемпионате Испании Ферран Торрес сыграл 8 раз и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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