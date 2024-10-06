У Феррана травма задней поверхности бедра, его заменили на 6-й минуте матча с «Алавесом». Вингер «Барсы» может пропустить 3 недели
Ферран Торрес травмировался в матче Ла Лиги.
«Барселона» в гостях играет с «Алавесом» (3:0, второй тайм).
На 6-й минуте Ферран почувствовал резкую боль в задней поверхности правого бедра, из-за чего был вынужден попросить замену. Вместо него на поле появился Эрик Гарсия.
Предварительные оценки указывают на травму двуглавой мышцы бедра. Предполагается, что восстановление займет около трех недель. Торрес пропустит ближайшие матчи сборной Испании, пишет As.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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