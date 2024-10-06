Гафин про 1:2 с ЦСКА: «Катастрофический 1-й тайм, был авантюрный футбол. Можно констатировать, что «Динамо» в проблемной зоне»
Дмитрий Гафин недоволен игрой «Динамо» против ЦСКА (1:2) в Мир РПЛ.
«Проиграли игру. Первый тайм катастрофический. Был авантюрный футбол, из-за которого должны были уходить с крупным счетом. Во втором тайме выравнивали игру, но опять пропустили в конце матча.
Можно констатировать, что наша команда находится в проблемной зоне. Будем ориентировать тренерский штаб на изменения в перерыв на сборные», – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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