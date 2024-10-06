Гафин про 1:2 с ЦСКА: «Катастрофический 1-й тайм, был авантюрный футбол. Можно констатировать, что «Динамо» в проблемной зоне»

Дмитрий Гафин недоволен игрой «Динамо» против ЦСКА (1:2) в Мир РПЛ.

«Проиграли игру. Первый тайм катастрофический. Был авантюрный футбол, из-за которого должны были уходить с крупным счетом. Во втором тайме выравнивали игру, но опять пропустили в конце матча.

Можно констатировать, что наша команда находится в проблемной зоне. Будем ориентировать тренерский штаб на изменения в перерыв на сборные», – сказал председатель совета директоров «Динамо ».