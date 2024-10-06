У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах и два поражения подряд
У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах.
Бело-голубые уступили ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ (1:2).
Перед этим команда Марцела Лички проиграла в Кубке России и сыграла вничью в чемпионате со «Спартаком», а также провела две игры с махачкалинским «Динамо» – победа в РПЛ и ничья в Кубке.
«Динамо» идет на 5-м месте в турнирной таблице с 20 очками. Следующую игру команда проведет на выезде против «Рубина».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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