У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах и два поражения подряд

У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах.

Бело-голубые уступили ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ (1:2).

Перед этим команда Марцела Лички проиграла в Кубке России и сыграла вничью в чемпионате со «Спартаком», а также провела две игры с махачкалинским «Динамо» – победа в РПЛ и ничья в Кубке.

«Динамо » идет на 5-м месте в турнирной таблице с 20 очками. Следующую игру команда проведет на выезде против «Рубина».