Левандовски о хет-трике «Алавесу»: «Я получаю отличные передачи, так легче забивать. «Барса» тренируется только два дня между матчами, у меня не было столько игр подряд без отдыха»

Роберт Левандовски похвалил партнеров по «Барселоне» после победы над «Алавесом».

Каталонцы одержали победу в 9-м туре Ла Лиги благодаря хет-трику Левандовски (3:0).

«Я получаю отличные передачи, так легче забивать голы. Когда забиваешь три в первом тайме, во втором можно играть с контролем. Сейчас пауза на игры сборных, а когда вернемся, нужно продолжать снова.

В целом предсезонная подготовка прошла очень хорошо, была проделана хорошая работа. Команда очень сильная. С этими игроками мы смогли улучшить то, что не хватало. Ты играешь, чтобы показать себя в каждом матче, и это то, что мы стараемся делать. Все получилось так, как мы планировали до матча.

Мы тренируемся только два дня между матчами, в своей жизни я не играл столько матчей подряд без полноценного восстановления. Разница в том, что у нас два или три дня отдыха. Эти две недели для нас, хотя мы и уезжаем в сборные, будут полезны в плане отдыха. Травмированные смогут вернуться в команду», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью DAZN.