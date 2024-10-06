Капитан «Оренбурга» Малых о фоле на Ерохине: «Недостаточное касание, чтобы указать на точку. Сомневаюсь, что в ворота «Зенита» такой пенальти поставили бы»

Андрей Малых оценил назначение пенальти за свой фол в матче с «Зенитом».

«Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

На 56-й минуте Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина . Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

– Вы удивились, когда судьи назначили 11-метровый, после того как вы дотронулись до Ерохина?

– Видите, вы уже не первый, кто спрашивает про этот момент. Очевидность этого пенальти под вопросом. Я считаю, такое касание – недостаточное для того, чтобы ставить на точку. Надо спросить у судей, почему они приняли такое решение.

– Лет десять назад такой пенальти вряд ли назначили бы?

– Ха-ха, лет десять назад судья даже не обратил бы внимание на такой эпизод. Но сейчас есть ВАР, все по-другому.

– Случись такой момент в штрафной «Зенита», мы увидели бы пенальти в ворота петербургской команды?

– Я сомневаюсь, что в их ворота поставили бы такой 11-метровый, – сказал капитан «Оренбурга ».