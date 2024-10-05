Ерохин о пенальти в пользу «Зенита»: «Если бы меня не подтолкнули, я бил бы по воротам. Лишение возможности пробить на фол тянуло, думаю»
«Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.
На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.
– Насколько был чувствителен толчок?
– По моим ощущениям, если бы меня не подтолкнули, то я бил бы по воротам. Был бы гол или нет – неизвестно, но как минимум по воротам бы я пробил. Поэтому, думаю, лишение возможности пробить по воротам на фол тянуло. В момент прыжка немного подтолкнул сзади.
– Какую установку давал Семак перед вашим выходом на поле?
– Играть на позиции, на которую я вышел – на десятку. В первом тайме не хватало открываний за спину, чтобы растягивать оборону соперника. Чтобы у Кассьерры появлялись зоны получать мяч. У других ребят были возможности получать мяч, обыгрывать, уходить в центр с подачей или ударом, напрягать защитников.
– Почему настолько тяжелой получилась игра?
– Немножко не получилось начало матча. Те моменты, за счет которых хотели сыграть – не доводили мяч до этих зон, до этих игроков. Во втором тайме чуть перестроились, больше контроля стало. «Оренбург» всегда хорошо контратаковал. Они убегали в быстрые атаки и старались свои моменты использовать. Поэтому было непросто, – сказал полузащитник «Зенита».
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