Ерохин о пенальти в пользу «Зенита»: «Если бы меня не подтолкнули, я бил бы по воротам. Лишение возможности пробить на фол тянуло, думаю»

Александр Ерохин прокомментировал фол на нем и назначение пенальти.

«Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина . Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

– Насколько был чувствителен толчок?

– По моим ощущениям, если бы меня не подтолкнули, то я бил бы по воротам. Был бы гол или нет – неизвестно, но как минимум по воротам бы я пробил. Поэтому, думаю, лишение возможности пробить по воротам на фол тянуло. В момент прыжка немного подтолкнул сзади.

– Какую установку давал Семак перед вашим выходом на поле?

– Играть на позиции, на которую я вышел – на десятку. В первом тайме не хватало открываний за спину, чтобы растягивать оборону соперника. Чтобы у Кассьерры появлялись зоны получать мяч. У других ребят были возможности получать мяч, обыгрывать, уходить в центр с подачей или ударом, напрягать защитников.

– Почему настолько тяжелой получилась игра?

– Немножко не получилось начало матча. Те моменты, за счет которых хотели сыграть – не доводили мяч до этих зон, до этих игроков. Во втором тайме чуть перестроились, больше контроля стало. «Оренбург » всегда хорошо контратаковал. Они убегали в быстрые атаки и старались свои моменты использовать. Поэтому было непросто, – сказал полузащитник «Зенита ».