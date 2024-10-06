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  • Слишкович будет зарабатывать в «Оренбурге» 2,5 млн рублей в месяц в первый год, 3 млн – во второй, если клуб останется в РПЛ. Тренера хотел «Пари НН» и предлагал 4 млн в год (Иван Карпов)
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Слишкович будет зарабатывать в «Оренбурге» 2,5 млн рублей в месяц в первый год, 3 млн – во второй, если клуб останется в РПЛ. Тренера хотел «Пари НН» и предлагал 4 млн в год (Иван Карпов)

Владимир Слишкович близок к назначению в «Оренбург».

По данным Ивана Карпова, тренер подпишет контракт на 2 года: в первый сезон будет зарплата 2,5 млн рублей в месяц, во второй – 3 млн, если клуб останется в Мир РПЛ

В понедельник утром 41-летний специалист прилетает в Оренбург, в тот же день о назначении должны объявить официально. 

Инсайдер отмечает, что на тренера в последние дни также претендовал «Пари НН», предложивший ему зарплату в 4 млн рублей в месяц. Слишкович был готов отправиться в Нижний Новгород, но потом изменил мнение.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoПари НН
деньги
logoВладимир Слишкович
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