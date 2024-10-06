Слишкович будет зарабатывать в «Оренбурге» 2,5 млн рублей в месяц в первый год, 3 млн – во второй, если клуб останется в РПЛ. Тренера хотел «Пари НН» и предлагал 4 млн в год (Иван Карпов)

Владимир Слишкович близок к назначению в «Оренбург».

По данным Ивана Карпова, тренер подпишет контракт на 2 года: в первый сезон будет зарплата 2,5 млн рублей в месяц, во второй – 3 млн, если клуб останется в Мир РПЛ .

В понедельник утром 41-летний специалист прилетает в Оренбург , в тот же день о назначении должны объявить официально.

Инсайдер отмечает, что на тренера в последние дни также претендовал «Пари НН », предложивший ему зарплату в 4 млн рублей в месяц. Слишкович был готов отправиться в Нижний Новгород, но потом изменил мнение.