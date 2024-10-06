Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет в гостях с «Левадиакосом» после трех поражений подряд. Спортс’’ покажет матч с комментарием Керимова и Лукомского

ПАОК сыграет с «Левадиакосом» в 7-м туре Суперлиги, матч начнется в 20:30 мск.

Прямую трансляцию смотрите эксклюзивно на Спортсе’’. Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

ПАОК проведет матч после трех поражений подряд: проиграли два матча в Лиге Европы – против «Галатасарая» (1:3) и ФКСБ (0:1), а между ними уступила «Арису» (0:1) в чемпионате Греции. Греческое медиа Sport24 сообщало, что игроков в целях мотивации оштрафовали после этой серии, чтобы мотивировать на следующую игру.

Чемпионат Греции

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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