Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет в гостях с «Левадиакосом» после трех поражений подряд. Спортс’’ покажет матч с комментарием Керимова и Лукомского
ПАОК сыграет с «Левадиакосом» в 7-м туре Суперлиги, матч начнется в 20:30 мск.
Прямую трансляцию смотрите эксклюзивно на Спортсе’’. Комментировать будут Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
ПАОК проведет матч после трех поражений подряд: проиграли два матча в Лиге Европы – против «Галатасарая» (1:3) и ФКСБ (0:1), а между ними уступила «Арису» (0:1) в чемпионате Греции. Греческое медиа Sport24 сообщало, что игроков в целях мотивации оштрафовали после этой серии, чтобы мотивировать на следующую игру.
Чемпионат Греции
7-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовано: Sports
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