ПАОК Чалова и Оздоева оштрафовал игроков после трех поражений подряд. Так футболистов хотят мотивировать
Команда Магомеда Оздоева и Федора Чалова проиграла два матча в Лиге Европы – против ФКСБ (0:1) и «Галатасарая» (1:3), а также уступила «Арису» (0:1) в чемпионате Греции.
Руководство клуба, обеспокоенное результатами команды, надеется с помощью штрафа оказать на футболистов давление и сподвигнуть их на улучшение выступлений.
В клубе признают, что команде не повезло в этих матчах, однако считают, что игроки поплатились за неэффективность в реализации, и в некоторых случаях сработали недостаточно хорошо.
Сумма штрафов пока не объявлена.
Следующий матч ПАОК смотрите эксклюзивно в прямом эфире на Спортсе’’ – в воскресенье команда сыграет в гостях с «Левадиакосом» (идет на 12-м месте из 14). Трансляция пройдет здесь, она начнется в 20:30 мск. Комментаторы: Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
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