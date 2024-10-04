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ПАОК Чалова и Оздоева оштрафовал игроков после трех поражений подряд. Так футболистов хотят мотивировать

ПАОК решил оштрафовать игроков после трех поражений подряд.

Команда Магомеда Оздоева и Федора Чалова проиграла два матча в Лиге Европы – против ФКСБ (0:1) и «Галатасарая» (1:3), а также уступила «Арису» (0:1) в чемпионате Греции.

Руководство клуба, обеспокоенное результатами команды, надеется с помощью штрафа оказать на футболистов давление и сподвигнуть их на улучшение выступлений.

В клубе признают, что команде не повезло в этих матчах, однако считают, что игроки поплатились за неэффективность в реализации, и в некоторых случаях сработали недостаточно хорошо.

Сумма штрафов пока не объявлена.

Следующий матч ПАОК смотрите эксклюзивно в прямом эфире на Спортсе’’ – в воскресенье команда сыграет в гостях с «Левадиакосом» (идет на 12-м месте из 14). Трансляция пройдет здесь, она начнется в 20:30 мск. Комментаторы: Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: SPORT24
logoЛига Европы УЕФА
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoМагомед Оздоев
logoФедор Чалов
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