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Роналду о 5 победах «Аль-Насра» подряд: «Мы не останавливаемся!»

Криштиану Роналду прокомментировал 5-ю победу «Аль-Насра» кряду.

Сегодня команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Орубу» (3:0) в лиге Саудовской Аравии. 39-летний португалец отметился голом и результативной передачей.

«Мы не останавливаемся! Мы едины!» – написал Роналду.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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