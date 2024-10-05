Роналду о 5 победах «Аль-Насра» подряд: «Мы не останавливаемся!»

Криштиану Роналду прокомментировал 5-ю победу «Аль-Насра» кряду.

Сегодня команда из Эр-Рияда разгромила «Аль-Орубу» (3:0) в лиге Саудовской Аравии. 39-летний португалец отметился голом и результативной передачей.

«Мы не останавливаемся! Мы едины!» – написал Роналду.