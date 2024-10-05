«Спартак» выиграл в РПЛ впервые за 4 матча, в 11 турах – три разгромные победы. Дальше – «Краснодар»
«Спартак» одержал первую победу в чемпионате России этой осенью.
Команда Деяна Станковича разгромила «Ростов» (3:0) в 11-м туре. В трех предшествующих матчах были ничьи с «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва и поражение от «Локомотива» (1:3).
Всего у красно-белых три крупные победы в текущем чемпионате. Ранее были разгромлены «Факел» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).
19 октября «Спартак» примет «Краснодар».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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