«Спартак» выиграл в РПЛ впервые за 4 матча, в 11 турах – три разгромные победы. Дальше – «Краснодар»

«Спартак» одержал первую победу в чемпионате России этой осенью.

Команда Деяна Станковича разгромила «Ростов » (3:0) в 11-м туре. В трех предшествующих матчах были ничьи с «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва и поражение от «Локомотива» (1:3).

Всего у красно-белых три крупные победы в текущем чемпионате. Ранее были разгромлены «Факел» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).

19 октября «Спартак » примет «Краснодар».