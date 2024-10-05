Гендиректор «Пари НН» об отставке Илича: «Не пожалели, что пригласили, его работа прошла не зря»

В «Пари НН» поблагодарили Сашу Илича за работу.

Сегодня после ничьей с «Акрон» (1:1) стало известно, что серб покинул пост главного тренера нижегородской команды.

«Саша Илич больше не тренер нашей команды, сегодня мы объявили ему наше решение.

Могу сказать, что мы расстались в хороших отношениях. Клуб не пожалел, что взял его на работу. Пять месяцев его работы в клубе не прошли зря», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

После 11 матчей «Пари НН » занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в активе.