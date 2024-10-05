«Барса» зарегистрировала Шченсного. Вратарь может войти в заявку на матч с «Алавесом» (As)

«Барса» зарегистрировала вратаря Войчеха Шченсного.

Ранее стало известно, что 34-летний поляк возобновил карьеру и подписал с каталонским клубом контракт до лета 2025 года в качестве свободного агента.

По информации As, «Барселона » успешно зарегистрировала Шченсного , воспользовавшись пунктом, позволяющим использовать дополнительные средства на зарплаты после травмы Марка-Андре тер Стегена .

Польский вратарь может попасть в заявку на ближайший матч клуба против «Алавеса», который пройдет завтра в рамках 9-го тура Ла Лиги.

При этом отмечается, что его появление в старте практически полностью исключено – стартовым голкипером будет Иньяки Пенья .

Шченсны все еще курит иногда, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком (Mundo Deportivo)