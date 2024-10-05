«Барса» зарегистрировала Шченсного. Вратарь может войти в заявку на матч с «Алавесом» (As)
«Барса» зарегистрировала вратаря Войчеха Шченсного.
Ранее стало известно, что 34-летний поляк возобновил карьеру и подписал с каталонским клубом контракт до лета 2025 года в качестве свободного агента.
По информации As, «Барселона» успешно зарегистрировала Шченсного, воспользовавшись пунктом, позволяющим использовать дополнительные средства на зарплаты после травмы Марка-Андре тер Стегена.
Польский вратарь может попасть в заявку на ближайший матч клуба против «Алавеса», который пройдет завтра в рамках 9-го тура Ла Лиги.
При этом отмечается, что его появление в старте практически полностью исключено – стартовым голкипером будет Иньяки Пенья.
Шченсны все еще курит иногда, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком (Mundo Deportivo)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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