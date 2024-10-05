  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» зарегистрировала Шченсного. Вратарь может войти в заявку на матч с «Алавесом» (As)
10

«Барса» зарегистрировала Шченсного. Вратарь может войти в заявку на матч с «Алавесом» (As)

«Барса» зарегистрировала вратаря Войчеха Шченсного.

Ранее стало известно, что 34-летний поляк возобновил карьеру и подписал с каталонским клубом контракт до лета 2025 года в качестве свободного агента.

По информации As, «Барселона» успешно зарегистрировала Шченсного, воспользовавшись пунктом, позволяющим использовать дополнительные средства на зарплаты после травмы Марка-Андре тер Стегена.

Польский вратарь может попасть в заявку на ближайший матч клуба против «Алавеса», который пройдет завтра в рамках 9-го тура Ла Лиги.

При этом отмечается, что его появление в старте практически полностью исключено – стартовым голкипером будет Иньяки Пенья.

Шченсны все еще курит иногда, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком (Mundo Deportivo)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoБарселона
logoЛа Лига
logoАлавес
logoВойчех Шченсны
logoМарк-Андре тер Стеген
logoИньяки Пенья
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шченсны все еще курит иногда, чтобы снять стресс. В «Арсенале» он был заядлым курильщиком (Mundo Deportivo)
58сегодня, 12:01
Шченсны играл в гольф в Марбелье после завершения карьеры и снимал документалку о своей жизни. Когда «Барса» пригласила, он поставил съемки на паузу
23сегодня, 09:48
Шченсны о роли первого номера «Барсы»: «В футболе нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Если я проиграю конкуренцию, а Пенья будет играть блестяще, я даже не расстроюсь»
123 октября, 08:49
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Россия и Сирия согласовали дату игры – 19 ноября. Обсуждается место
59 минут назад
Сафьян дал пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Оренбургом» после ВАР – за толчок в спину Ерохина от Малых
8422 минуты назадФото
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
23 минуты назадСпецпроект
«Зенит» – «Оренбург». 1:0 – Мантуан забил с пенальти. Онлайн-трансляция
16233 минуты назадLive
Октябрьский сбор сборной России состоится. РФС пока не нашел соперника («Советский спорт»)
3142 минуты назад
Дешам не понимает, почему Мбаппе вошел в заявку «Реала» на матч с «Вильярреалом». Форварда из-за травмы не вызвали в сборную Франции
3948 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Вильярреал», «Осасуна» против «Хетафе»
18сегодня, 14:15Live
Чемпионат Англии. «Арсенал» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» против «Фулхэма», «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас»
264сегодня, 14:00Live
Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Пари НН», но окончательное решение пока не принято («Матч ТВ») 
17сегодня, 14:00
«Пари НН» уволил Илича. У команды 1 победа за 11 последних матчей
77сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Максименко о старте сезона для «Спартака»: «Оценка неудовлетворительная. У нас много новичков, но конфетно-букетный период завершен, надо набирать очки, сокращать отставание»
1 минуту назад
«Арсенал» – «Саутгемптон». 1:1 – Арчер забил на 55-й, Хавертц – на 58-й. Онлайн-трансляция
126 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду принимает «Аль-Орубу», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Ахли» Фирмино
38 минут назадLive
Женский «Локомотив» выиграл Кубок России. В финале обыграли ЦСКА – 2:0
212 минут назад
«Спартак» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1216 минут назад
«Рубин» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
416 минут назад
«Манчестер Сити» – «Фулхэм». 2:1 – Ковачич сделал дубль! Онлайн-трансляция
1419 минут назадLive
«Унион» – «Боруссия» Дортмунд. 2:1 – Рюэрсон отыграл один мяч. Онлайн-трансляция
422 минуты назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ренна», «Лилль» против «Тулузы»
822 минуты назадLive
«Байер» – «Хольштайн Киль». 2:2 – Арп сравнял с пенальти. Онлайн-трансляция
122 минуты назадLive