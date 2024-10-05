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Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в малайзийский «Дарул Такзим»

Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в Малайзии.

31-летний испанец подписал контракт с «Дарул Такзим».

Последним клубом Хесе была бразильская «Куритиба». Хесе известен по выступлениям за «Реал» и «ПСЖ».

Фото: x.com/OfficialJohor

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Дарул Такзим» в X
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