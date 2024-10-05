Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в малайзийский «Дарул Такзим»

Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в Малайзии.

31-летний испанец подписал контракт с «Дарул Такзим ».

Последним клубом Хесе была бразильская «Куритиба ». Хесе известен по выступлениям за «Реал » и «ПСЖ ».

Фото: x.com/OfficialJohor