Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в малайзийский «Дарул Такзим»
Экс-игрок «Реала» и «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в Малайзии.
31-летний испанец подписал контракт с «Дарул Такзим».
Последним клубом Хесе была бразильская «Куритиба». Хесе известен по выступлениям за «Реал» и «ПСЖ».
Фото: x.com/OfficialJohor
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Дарул Такзим» в X
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