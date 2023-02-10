Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Сампдорию». Контракт – до конца сезона
Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Сампдорию».
29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Срок его контракта с «Сампдорией» рассчитан до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Фото: twitter.com/sampdoria
В текущем сезоне Хесе играл за «Анкарагюджю» и забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» и «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
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