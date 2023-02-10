Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Сампдорию». Контракт – до конца сезона

Теги ПСЖ Сампдория Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Анкарагюджю высшая лига Турция трансферы Хесе Фабрицио Романо Футбол

Бывший нападающий «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Сампдорию».

29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Срок его контракта с «Сампдорией» рассчитан до конца сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Фото: twitter.com/sampdoria

В текущем сезоне Хесе играл за «Анкарагюджю» и забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» и «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ilmir84
а ведь его считали наследником Рауля, будущей звездой Реала. но парень сам загубил себя, не выдержав громких эпитетов. травма тут не причем. звездочка с неба шибанула не глядя. Кркич, Палоски, Портильо не дадут усомниться в этом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Лионеля Месси
Ахринеть
Ему всего лишь 29
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Djavadovic
Все изменилось после игры по моему с Шальке,когда Колашинац травмировал его,на пике выходил в основе Реала и был не плох,не хватило характера вернуться на хороший уровень
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DaBebraZ
ёмае, я и забыл про него, славно его конечно занесло
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andria Managadze
ехх каким же талантом он был ☹️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий