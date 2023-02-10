Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе перешел в «Сампдорию». Контракт – до конца сезона

Бывший нападающий «Реала» и « » перешел в «Сампдорию».

29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента. Срок его контракта с «Сампдорией» рассчитан до конца сезона, сообщает журналист .

Фото: twitter.com/sampdoria

В текущем сезоне Хесе играл за « » и забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции.

Подробно со статистикой бывшего футболиста « » и «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!