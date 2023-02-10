Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе подпишет с «Сампдорией» контракт до конца сезона

Теги ПСЖ Сампдория Реал Мадрид серия А Италия Анкарагюджю высшая лига Турция возможные трансферы Хесе Футбол

«Сампдория» близка к подписанию форварда Хесе в качестве свободного агента.

29-летний футболист заключит контракт до лета 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет предусматривать опцию продления.

Испанец прошел медосмотр и завтра уже должен провести первую тренировку с новой командой.

В текущем сезоне Хесе играл за «Анкарагюджю» и забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» и «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Yuri Ten
29? Думал за 30ть давно
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M93
После фола Колашинаца и разрыва крестов, Хесе к большому сожалению уже не смог вернуться на уровень. Очень жаль, талант был большой.
+1
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Андрей Хенто
Эх, как же жаль, что в том ничего не решающем матче против Шальке получил страшную травму и так уже и не вернулся на свой уровень. А потом вся карьера пошла вниз по наклонной.
0
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спортикетт
его уровень сегунда
0
-2
-2
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Пако
Утраченный талант
+3
0
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Великий Алонсо
Помню такого. В свое время на пике играл лучше чем наш Лео.
+4
-7
-3
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