Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе подпишет с «Сампдорией» контракт до конца сезона
«Сампдория» близка к подписанию форварда Хесе в качестве свободного агента.
29-летний футболист заключит контракт до лета 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет предусматривать опцию продления.
Испанец прошел медосмотр и завтра уже должен провести первую тренировку с новой командой.
В текущем сезоне Хесе играл за «Анкарагюджю» и забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции. Подробно со статистикой бывшего футболиста «Реала» и «ПСЖ» можно ознакомиться здесь.
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