Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе подпишет с «Сампдорией» контракт до конца сезона

« » близка к подписанию форварда в качестве свободного агента.

29-летний футболист заключит контракт до лета 2023 года, сообщает инсайдер Николо Скира. Соглашение будет предусматривать опцию продления.

Испанец прошел медосмотр и завтра уже должен провести первую тренировку с новой командой.

В текущем сезоне Хесе играл за « » и забил 2 гола за 14 матчей в чемпионате Турции. Подробно со статистикой бывшего футболиста « » и « » можно ознакомиться здесь.

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