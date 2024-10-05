«Не страшно, что «Спартак» отстает почти на 10 очков. «Зенит» чуть не обделался в прошлом году». Алексей Попов о красно-белых
Алексей Попов высказался о перспективах «Спартака».
«А почему «Спартак» не претендует на чемпионство? Если они одержат 10 побед подряд, то будут претендовать. Но предпосылок к этому пока не видно (смеется).
Шанс есть всегда. Наверху таблицы все могут друг друга обыграть. Кто очков меньше потеряет, тот и будет победителем.
Ничего страшного, что отрыв почти 10 очков. В прошлом году было то же самое, ведь «Зенит» чуть не обделался.
Меня, скорее, удивит, если «Спартак» займет 7-8-е место, а если они начнут одерживать победы подряд, то это не удивит», – заявил двукратный чемпион России в составе «Рубина».
После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает 6-е место с 16 очками.
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