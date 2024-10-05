Барко vs Роналдо, Обляков vs Бителло – кто полезнее? Перед главными матчами тура: наглядно

К дедлайну в фэнтези РПЛ.

Барко vs Роналдо – дуэль полузащитникв перед матчем «Спартака» с «Ростовом»

У обоих полузащитников ключевые роли в атаке.

● Барко напрямую поучаствовал в 57% голов «Спартака» в РПЛ (5 мячей, 3 ассиста).

● Роналдо причастен к 47% голов «Ростова» (4 мяча, 2 ассиста).

Из-за их важности обоих крайне редко меняют: у каждого по 8 полных матчей в РПЛ.

Иван Обляков vs Бителло: кто решит дерби ЦСКА – «Динамо»?

Сравниваем полузащитников: оба невероятно важны и результативны.

● Обляков – один из лидеров ЦСКА по голам (4, столько же у Игоря Дивеева и Тамерлана Мусаева). Плюс у Ивана два ассиста, в команде больше только у Данилы Кругового (3).

● У Бителло пять голевых, хоть гол и всего один. По ассистам он лучший в «Динамо» и третий в РПЛ после Вендела (8) и Алексея Батракова (6).

В дерби каждый из них может сыграть ключевую роль.

Матч «Динамо» – ЦСКА пройдет в воскресенье в 19:00, а решить, кого из полузащитников взять в фэнтези , нужно до дедлайна – сегодня, в субботу, в 14:00 мск.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Александр Вильф