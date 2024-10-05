«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. Защитник получил травму колена перед стартом сезона (Marca)
«Реал» продлил контракт с 17-летним Хоаном Мартинесом.
В связи с травмами игроков и отсутствием трансферов в линию защиты Карло Анчелотти рассчитывал на молодого футболиста.
Главный тренер «Реала» собирался включить его в заявку на матч Суперкубка УЕФА против «Аталанты».
Сейчас центральный защитник восстанавливается после разрыва крестообразной связки левого колена, который получил на тренировке с основным составом.
Отмечается, что клуб улучшил условия для Мартинеса. В контракте также предусмотрено право выкупа за сумму, превышающую 50 миллионов евро.
С игроком уже согласован новый договор, который он сможет подписать, как только в августе 2025 года ему исполнится 18 лет.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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