«Реал» продлил контракт с 17-летним Мартинесом, отступные – 50 млн евро. Защитник получил травму колена перед стартом сезона (Marca)

«Реал» продлил контракт с 17-летним Хоаном Мартинесом.

В связи с травмами игроков и отсутствием трансферов в линию защиты Карло Анчелотти рассчитывал на молодого футболиста.

Главный тренер «Реала » собирался включить его в заявку на матч Суперкубка УЕФА против «Аталанты».

Сейчас центральный защитник восстанавливается после разрыва крестообразной связки левого колена, который получил на тренировке с основным составом.

Отмечается, что клуб улучшил условия для Мартинеса. В контракте также предусмотрено право выкупа за сумму, превышающую 50 миллионов евро.

С игроком уже согласован новый договор, который он сможет подписать, как только в августе 2025 года ему исполнится 18 лет.