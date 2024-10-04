Дзюба о матче с «Краснодаром» после выхода интимного видео: «Я сильно поплакал после игры, пожалел себя. Эта ситуация сделала меня намного сильнее. У меня был такой урок любви и боли»
На следующий день после скандального происшествия форвард принял участие в игре «Зенита» против «Краснодара» (3:1).
– Тот период травли, который ты пережил, – это ведь очень сложно. Как ты с этим справился? Когда тебя травили после слитых видео, освистывали на стадионе…
– Это был самый трудный матч в моей карьере. Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя.
Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял.
В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол.
Наверное, это было самое сильное преодоление в моей жизни – пойти против такой толпы. Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала – не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок – любви и боли, – сказал бывший форвард «Зенита» в эфире шоу «Натальная карта».
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